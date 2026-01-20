Entübe edilen Haldun Dormen'in son durumunu Ayşe Arman duyurdu: "Sadece bekliyoruz"

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 97 yaşındaki usta sanatçı, solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla entübe edilmişti. Gazeteci Ayşe Arman, kayınpederi olan Dormen'in son durumu hakkında bir açıklama yaptı.



"NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

3 haftadır hastanede olduklarını belirten Arman, "Biz hala beklemedeyiz. Entübe süreci devam ediyor. Durum maalesef çok parlak değil; tüm fonksiyonlar makinelerle stabil tutuluyor. Böbrek, kalp ve akciğer... Hepsi makineye bağlı. Ne olacağını bilmiyoruz, sadece bekliyoruz."

"YOĞUN BAKIM AİLELERİNİN ACILARINA ORTAK OLDUK"

Yoğun bakım önündeki bekleyişin zorluğuna değinen Arman, bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla da bir dayanışma içine girdiklerini belirtti. Arman, "Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk, acılarına ortak olduk. Bazıları yakınlarını kaybetti, onlarla birlikte ağladık. İçimden bir şey paylaşmak gelmiyor, tadım tuzum yok," dedi.

