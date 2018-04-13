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Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı: Bu itin eteğini öpüp ... (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2018 07:27 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un beklenen yeni bölüm fragmanı izleyenleri Sadettin Köpek'e karşı bir kez daha öfkelendirdi. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul bey, Sadettin Köpek'i öldürmek için gittiği otağda tuzağa düşürülmüştü. Sadettin Köpek'in eline geçen Ertuğrul Bey'e işkence yapılırken o Günalp'a gözünü açmasını haykırıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı: Bu itin eteğini öpüp ... (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanı, izleyici ile paylaşıldı. TRT 1'de çarşamba akşamları heyecan fırtınası estiren dizi Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, tuzağa düşmüş ve öldürmek için gittiği Günalp Bey tarafından esir edilmiştir. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in göğsüne kızgın demirin bastırılması izleyenleri öfkelendirdi. "Burada tek bir adalet var, o da benim kanlı adaletim" diyen Sadettin Köpek, kızgın demir ile Ertuğrul Bey'i dağlıyor. Ertuğrul bey ise Günalp'e bakarak "Bu itin eteğini öpüp beyliğimi daim kılmak varken neden bu kadar belaya katlanayım" diye haykırırken ondan artık gözünü açmasını istiyor. Günalp Bey, Sadettin Köpek'in hainliğinin farkına varıp Ertuğrul Bey'e yardım edecek mi? İşte beklenen Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.

‘’Beklediğimiz vakit geldi. Gayrı söz pusatlarımızındır. Köpek’in zafer hevesi kursaklarında kalacak inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’

Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebildi mi? Aslıhan’ın intikamı alınabildi mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yaptı? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebildi mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşıldı mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebildi mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabildiler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne oldu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

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