Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman ve Ertuğrul Bey'e ormanda büyük tuzak!

Diriliş Ertuğrul dizisinin 21 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 124. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Ertuğrul Bey, Söğüt'te içlerine kadar giren ajanın farkına vardı. Dragos isimli hainin kim olduğunu bulmaya çalışan Ertuğrul Bey, Gündüz'ü ise zindana attırıyor. Dragos, Gündüz’ün öfkesini kullanarak İlbilge ile Ertuğrul’un arasını açıyor. Gündüz Alp’in hançerini çalıp ona büyük bir iftira atıyor. Ertuğrul Bey ise oğluna gösterdiği adaleti ile bir kez daha takdir topluyor.
Osman ise ormanda tuzağa düşüyor ve bir grup adamın ortasında kalınca imdanına babası Ertuğrul yetişiyor. Ertuğrul Gazi'nin 'Bizi mezara götürmek isteyen kim varsa; imdi kazdıkları mezarda yatar' sözleri dikkat çekiyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han’ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya’ya doğru yola çıkmıştı…
Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul’a, kutlu bir vazife verilecektir. Ertuğrul, Türk devleti ve varlığı için hangi mühim vazifeyi üstlenecektir? Bu vazife uğrunda neler yapacak? Ve Bu yolda hangi zorluklarla karşılaşacaktır?
Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge’nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt’te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey’in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul’un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey’e ne yapacak?
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