Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman ve Ertuğrul Bey'e ormanda büyük tuzak!

Diriliş Ertuğrul dizisinin 21 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 124. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Ertuğrul Bey, Söğüt'te içlerine kadar giren ajanın farkına vardı. Dragos isimli hainin kim olduğunu bulmaya çalışan Ertuğrul Bey, Gündüz'ü ise zindana attırıyor. Dragos, Gündüz’ün öfkesini kullanarak İlbilge ile Ertuğrul’un arasını açıyor. Gündüz Alp’in hançerini çalıp ona büyük bir iftira atıyor. Ertuğrul Bey ise oğluna gösterdiği adaleti ile bir kez daha takdir topluyor.

Osman ise ormanda tuzağa düşüyor ve bir grup adamın ortasında kalınca imdanına babası Ertuğrul yetişiyor. Ertuğrul Gazi'nin 'Bizi mezara götürmek isteyen kim varsa; imdi kazdıkları mezarda yatar' sözleri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han’ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya’ya doğru yola çıkmıştı…