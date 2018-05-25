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Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2018 21:02 | Son Güncelleme

Başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın sezon sonunda 'Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacağı iddiaları, dizinin hayranlarını şoke etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, bu konuya açıklık getirdi.

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

'DİRİLİŞ OSMAN' AÇIKLAMASI
Mehmet Bozdağ, 'Diriliş Ertuğrul'un bu sezon final yapacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Yazın coğrafi geziler yapacağız, bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum, ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.

SEZON FİNALİ TARİHİNİ DUYURDU
Mehmet Bozdağ, dizinin sezon finalinin 6 Haziran'da yayınlanacağını resmen açıkladı.

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