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Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 5. yeni sezonunda neler yaşanacak? Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Burak Özçivit, Hande Soral ve dizinin yeni sezon ismi ile ilgili o detaylar...

Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor! İşte yeni sezonun ipuçları

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

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Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

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Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

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Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nasıl sevimsiz bir adamsın
inanılmaz palavra bir dizi..800 yıl öncesini nasıl bilirsin..
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