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Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 03.09.2018 02:11 | Son Güncelleme

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi rolünü kimin oynayacağı merak konusuydu. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda, Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'i canlandıracak.

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra bir dönem dizisinde daha başrolde oynayacak. Daha önce Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu Bali Bey rolünü canlandıran Burak Özçivit, bu defa Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey rolünde olacak.

ERTUĞRUL BEY'DEN SONRA TAHTA GEÇECEK
TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da artık Osman Gazi dönemi başlıyor. Dizide, Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’i ise Burak Özçivit canlandıracak. Yeni sezonu merakla beklenen dizide Özçivit, Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Bey’i canlandıracak.

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ERTUĞRUL BEY'İN OĞLU OSMAN GAZİ
Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı. “Osman Gazi” dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor.
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