Diriliş Ertuğrul'da Osman'a dedesi Süleyman Şah tarafından beylik müjdeleniyor! Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle gösterirken, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izliyor. Yeni bölümde düşmanın kurduğu bütün planların farkında olan oba beyi, buna karşı savunmasını sergilemeye devam etmektedir. Diğer taraftan Mergen ise Alıncak tarafından esir alınmıştır. Peki, Mergen oba beyinin adamı olduğunu dillendirecek midir? DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.

Süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı ! Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman’ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi? Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt’ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen’i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul’un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos’un yeni stratejisi ne olacak? DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.