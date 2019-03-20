Diriliş Ertuğrul'da Osman'a dedesi Süleyman Şah tarafından beylik müjdeleniyor! Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle gösterirken, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izliyor.
Yeni bölümde düşmanın kurduğu bütün planların farkında olan oba beyi, buna karşı savunmasını sergilemeye devam etmektedir. Diğer taraftan Mergen ise Alıncak tarafından esir alınmıştır. Peki, Mergen oba beyinin adamı olduğunu dillendirecek midir?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul Bey Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.
Süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı ! Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman’ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?
Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt’ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen’i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul’un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos’un yeni stratejisi ne olacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.
Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi…
Acaba Süleyman konuşacak mı? Söğüt’ü ve uç beyliğini yitirmesinin yanında en yakın adamı Yınal’ı kaybeden Beybolat’ın yeni oyunu ne olacak? Ertuğrul ve Alıncak arasında kendilerine bir yol çizmeye çalışan Dragos ve adamları elde ettikleri sandıktan ne öğrenecek? Uç beyliğini kaybettikleri için çok üzülen Sırma ve İlbilge nasıl bir yol izleyecek?
Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı Diriliş Ertuğul’da Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete isimler de rol alıyor.
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