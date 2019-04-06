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Diriliş Ertuğrul'da yaralanan İlbilge Hatun öldü mü? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde,Oğuz Alp'in ölümünün ardından Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini ediyor. Düşmanlara aman vermeyen oba beyi, Dragos'a ulaşmak için büyük bir fırsat elde etmiştir. Peki yeni bölümde Ertuğrul Bey, Dragos'un gerçek kimliğini öğreniyor mu? Diğer yandan yeni bölümde kurulan pusuda ağır yaralanan İlbilge Hatun'a ne olacağı ise merak ediliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 10 Nisan Çarşamba ekrana gelecek olan yeni bölümde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Ertuğrul’a yeni devlet kurulacağı müjdesi geliyor. Ertuğrul Alıncak’ı ele geçirdikten sonra sıra Albastı ve Dragos’a geliyor. Ve Zangoç için de oyunun sonu geliyor.

İLBİLGE HATUN'A OLDU?
İlbilge Hatun'un aldığı darbenin ardından yere yığıldığı Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında, Dragos ise gündemdeki bir diğer isim olmaya devam ediyor. Dragos'un peşinden giden oba beyi, kurduğu planlar ile büyük bir kozu elde etmenin peşindedir. Dragos'un yanına giderek oba beyinin Alıncak ile bir planı olduğunu aktaran Albastı Beybolat, henüz neyin içinde olduğunu bilmemektedir. Peki oba beyi Dragos'un kimliğini öğrenebilecek mi? Kurulan pusuda yaralanan İlbilge Hatun ölecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecektı.

Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı’ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı. Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?

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