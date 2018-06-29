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Diriliş Ertuğrul setinde yangın! Çadırlar yandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

TRT'nin en çok izlenen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul ile ilgili kötü haber! Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul seti de bu yangında zarar gördü

Diriliş Ertuğrul setinde yangın! Çadırlar yandı

İstanbul Beykoz'da bulunan kundura fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı.

Konu ile ilgili Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu'ndan Hürriyet'e yapılan açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı.

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Beykoz Kundara'da tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. İtfaiyenin raporu sonrası yangının neden çıktığı daha net anlaşılır" denildi.

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Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul seti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah'ın takdiri!!!!!
hep bu dış mihraklar la adam akıllı bi dizi yapıyorlardı ondada sürekli yangın çıkıyor 1 ay geç başlatırlar şimdi geçmiş olsun
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