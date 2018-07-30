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Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç'in yeni dizisi

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç Töre'nin yeni projesi belli oldu.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç'in yeni dizisi

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç Töre, sezon finali öncesi projeye veda etmişti. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile yaşamını birleştiren oyuncunun hamile olduğu ve eşi istemediği için diziden ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak genç yıldız, yazılı bir açıklama yaparak hamilelik iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve mesleğine devam edeceğini açıkladı.

Son gelen haberlere göre de Esra Bilgiç Töre, MF Yapım'ın Tolgahan Sayışman'lı dizisi 'Hayat Işığım' ile el sıkıştı. Diğer kadın başrol oyuncusu için Ezgi Eyüboğlu Yıldırım'ın adının geçtiği diziye usta senarist Melis Civelek imza atıyor.

Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği dizinin çekimleri Fethiye civarı ve Köyceğiz'de yapılacak. Dizide Yılmaz Karabey adlı yüzbaşıya hayat verecek olan Tolgahan Sayışman, çekimler öncesi eşi Almeda Abazi ile Saint Tropez'de tatil yapıyor. (Medyatava)

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Diriliş Ertuğrul esra bilgiç

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