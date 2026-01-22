MAGAZİN

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında 'Kutu Bebek' adıyla hatırlanan Ebrar Demirbilek, şimdilerde yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Filminin galasında ortaya çıkan Demirbilek'in son haline yorum yağdı.

Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 1

Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 2

Programın ardından teklif üstüne teklif alan Ebrar Demirbilek birçok dizide rol aldı.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 3

Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede boy gösteren Ebrar Demirbilek şimdi de Efes'in Sırları filminde rol alıyor.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 4

YORUM YAĞDI

Filminin galasında ortaya çıkan Demirbilek son haliyle kısa sürede gündem oldu. Çocuk yıldıza sosyal medyada; 'Hala çok güzel', Kocaman olmuş', 'Nasıl da büyümüş' gibi yorumlar yapıldı.

Çocuktan Al Haberi nin kutu bebek Ebrar ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı 5

