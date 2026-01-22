Çocuktan Al Haberi'nin kutu bebek Ebrar'ı galada ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı.

Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Programın ardından teklif üstüne teklif alan Ebrar Demirbilek birçok dizide rol aldı.

Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi birçok projede boy gösteren Ebrar Demirbilek şimdi de Efes'in Sırları filminde rol alıyor.

YORUM YAĞDI

Filminin galasında ortaya çıkan Demirbilek son haliyle kısa sürede gündem oldu. Çocuk yıldıza sosyal medyada; 'Hala çok güzel', Kocaman olmuş', 'Nasıl da büyümüş' gibi yorumlar yapıldı.