Selin Yağcıoğlu aşka geldi! Dün akşamı paylaştı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun sürpriz aşkı uzun süre konuşuldu. Birlikteliklerini sosyal medya üzerinden ilan eden ünlü çiftten yeni paylaşım geldi.

Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra eski aşkının arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.

Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Galatasaray - Atletico Madrid maçını sevgilisiyle birlikte izledi.

Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile yüzlerinin tam görünmediği formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu
