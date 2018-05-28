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Diriliş Ertuğrul yapımcısından Diriliş Osman açıklaması (Diriliş Ertuğrul finali ne zaman)

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 28.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un ardından Osman'ın hikayesini anlatmak istediğini belirterek, "Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi Diriliş Osman'ı yapmak" dedi

Diriliş Ertuğrul yapımcısından Diriliş Osman açıklaması (Diriliş Ertuğrul finali ne zaman)

Yapımcı Mehmet Bozdağ, dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'teki türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Ertuğrul Gazi'nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu söyledi.

Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNALE YAKLAŞTI

Ertuğrul Gazi'yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk"

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ NE ZAMAN

Dizinin sezon finalinin 7 Haziran'da olacağını belirten Bozdağ şöyle devam etti: "Dizinin kesin finaliyle ilgili bir malumat yok. Daha ben de tam karar vermiş değilim. Ama yavaş yavaş Diriliş Ertuğrul, Osman'a doğru ilerleyecek. En büyük hayallerimden bir tanesi 'Diriliş Osman'ı yapmak, Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak.

Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Coğrafi geziler yapacağız bu yazın. Bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir mi bilmiyorum ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz" şeklinde konuştu.


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