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Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde altyapısı yenilenen Diriliş Meydanı’nda sıcak asfalt serimi tamamlandı.Diriliş Meydanı’nda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje Servisi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi.Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından eski asbestli pik içme suyu boruları yenilenerek kanalizasyon hattı değiştirilen bölgede daha önce bulunmayan yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu.Sağanak yağışlarda yolda oluşan su birikintileri ve sel baskın riskini ortadan kaldıran yağmur suyu drenaj hattı ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Diriliş Meydanı’nın yaya kaldırımları da yine belediye ekiplerince yenilendi.Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Yatırım Servisi ekiplerince dün gündüz saatlerinde sıcak asfalt serimine başlanılan Diriliş Meydanı’nda gece saatlerinde çalışmalar tamamlandı.Bölgede yenilenecek olan aydınlatma sistemi ve yol çizgi çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde altyapısı yenilenen Diriliş Meydanı’nda sıcak asfalt serimi tamamlandı.
Diriliş Meydanı’nda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje Servisi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi.
Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından eski asbestli pik içme suyu boruları yenilenerek kanalizasyon hattı değiştirilen bölgede daha önce bulunmayan yağmur suyu drenaj hattı oluşturuldu.
Sağanak yağışlarda yolda oluşan su birikintileri ve sel baskın riskini ortadan kaldıran yağmur suyu drenaj hattı ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Diriliş Meydanı’nın yaya kaldırımları da yine belediye ekiplerince yenilendi.
Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Yatırım Servisi ekiplerince dün gündüz saatlerinde sıcak asfalt serimine başlanılan Diriliş Meydanı’nda gece saatlerinde çalışmalar tamamlandı.
Bölgede yenilenecek olan aydınlatma sistemi ve yol çizgi çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Diriliş meydanında asfalt serimi tamamlandı

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