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Dirk Kuyt'tan Ali Koç ve Cocu'ya mesaj

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen vatandaşı Phillip Cocu'ya başarı diledi. Ali Koç'u da tercihinden dolayı tebrik etti

Dirk Kuyt'tan Ali Koç ve Cocu'ya mesaj

Kuyt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Cocu tercihinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcılığını Hollandalı Chris van der Weerden yapacak.

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dirk kuyt ali koç Phillip Cocu

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