Dirk Kuyt'tan görkemli veda

"Hollanda Milli Takımı"nda ise Robin van Persie, Wesley Sneijder, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Ryan Babel, Wilfred Bouma, Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu, Memphis Depay, John Heitinga, Nigel de Jong, Ruud van Nistelrooy, Andre Ooijer ve Rafael van der Vaart forma giydi.

MAÇI "KUYT'IN ARKADAŞLARI" KAZANDI

Karşılaşmaya "Kuyt'ın Arkadaşları" ekibinin formasıyla başlayan Kuyt, ikinci devrenin ilk bölümünde "Hollanda Milli Takımı"nda diğer bölümünde ise "Feyenoord" takımında görev aldı.

"Kuyt'ın Arkadaşları", "Feyenoord"a karşı oynadığı maçı 3-2 kazandı. Bu takımın gollerini Webo, Carroll ve Luis Garcia, Feyenoord'un gollerini ise Van Hooijdonk ve Landzaat kaydetti.

"Hollanda Milli Takımı" ile "Feyenoord" arasında oynanan maç da aynı skorla bitti. Bu maçta "Hollanda Milli Takımı"nın gollerini Sneijder ve Van Persie (2), "Feyenoord"un gollerini de Bilal Başacıkoğlu ile penaltıdan Kuyt attı. Kuyt, mücadelelerin ardından yaptığı konuşmada, jübile maçına gelenlere teşekkür etti.

Maçı izlemeye gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Kuyt'ın başarılı bir kariyere sahip olduğunu söyledi. Kocaman, "Onun güzel tarafı, bulunduğu her yere değer katan biri olması. Mücadeleden vazgeçmeyen biri. Bir yıl beraber çalıştık ama inanılmaz biri. Bugün yaşanan güzel atmosfer onun için." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Utrecht ve Feyenoord gibi takımlarda forma giyen Kuyt, yurt dışında ise Liverpool ve Fenerbahçe'de görev yaptı.

