Dirk Nowitzki, NBA tarihinin en skorer altıncı oyuncusu oldu

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, sahasında New Orleans Pelicans'a 129-125 mağlup olurken, karşılaşmada 8 sayı üreten 40 yaşındaki Nowitzki, NBA tarihine geçti.

Wilt Chamberlain'i geride bırakan Nowitzki, 31 bin 424 sayıyla NBA'de en skorer basketbolcular listesinde altıncı sıraya yükseldi. Listede Kareem Abdul-Jabbar, 38 bin 387 sayıyla zirvede yer alıyor.

CEDİ'DEN 21 SAYILIK KATKI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 126-119 yendi.

Karşılaşmada 38 dakika süre alan Cedi Osman, 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilerken, Colin Sexton 27 sayıyla oynadı.

Andre Drummond'ın 21 sayı, 21 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda ise Wayne Ellington 25 sayıyla maçı tamamladı.

SPURS'Ü WARRIORS DA DURDURAMADI

Son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırlayan San Antonio Spurs, rakibini 111-105 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 26 sayı üretirken, LaMarcus Aldridge 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.