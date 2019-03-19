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Dirk Nowitzki, NBA tarihinin en skorer altıncı oyuncusu oldu

NBA HABERLERİ  | 19.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, NBA tarihinin en skorer altıncı ismi oldu.

Dirk Nowitzki, NBA tarihinin en skorer altıncı oyuncusu oldu

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, sahasında New Orleans Pelicans'a 129-125 mağlup olurken, karşılaşmada 8 sayı üreten 40 yaşındaki Nowitzki, NBA tarihine geçti.

Wilt Chamberlain'i geride bırakan Nowitzki, 31 bin 424 sayıyla NBA'de en skorer basketbolcular listesinde altıncı sıraya yükseldi. Listede Kareem Abdul-Jabbar, 38 bin 387 sayıyla zirvede yer alıyor.

CEDİ'DEN 21 SAYILIK KATKI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 126-119 yendi.

Karşılaşmada 38 dakika süre alan Cedi Osman, 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik performans sergilerken, Colin Sexton 27 sayıyla oynadı.

Andre Drummond'ın 21 sayı, 21 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda ise Wayne Ellington 25 sayıyla maçı tamamladı.

SPURS'Ü WARRIORS DA DURDURAMADI

Son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırlayan San Antonio Spurs, rakibini 111-105 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 26 sayı üretirken, LaMarcus Aldridge 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Warriors'ta Stephen Curry 25, Kevin Durant 24, Klay Thompson 14 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 126-119

Washington Wizards-Utah Jazz: 95-116

Boston Celtics-Denver Nuggets: 105-114

Toronto Raptors-New York Knicks: 128-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 111-105

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-129

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 101-116

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 106-101

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Anahtar Kelimeler:
dallas mavericks Dirk Nowitzki NBA

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