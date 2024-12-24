Dış basın duyurdu! İşte Göztepe'nin yeni 1.90'lık golcüsü...

Süper Lig'de devrenin son maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek 2024-2025 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, Paraguay Ligi'ne gözünü dikti. Göz-Göz'ün Club Olimpia takımında forma giyen golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği bildirildi.

DIŞ BASIN DA DUYURDU

Paraguay basını da Göztepe'nin 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler yayınladı. 2024 yılında Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki forvet 5 gol attı. Rodriguez, Paraguay U23 Milli Takımı'nda da forma giydi. Golcüleri Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle mutlaka hücuma takviye isteyen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Paraguaylı golcüye yeşil ışık yaktığı da bildirildi.