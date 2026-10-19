Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dışardan dev kaya içerden lüks süit! Dağların arasına saklamışlar

İngiltere'deki Yorkshire Moors bölgesinde kayaları andıran tasarımıyla dikkat çeken sıra dışı bir ev inşa edilecek. İlk başta bölge yönetiminin itirazıyla karşılaşan proje, çevreyle uyumu ve sıra dışı mimarisiyle tartışma yarattı. Beton zeminleri, keskin hatları ve doğal havuzuyla öne çıkan ev için onay çıktı.

Dışardan dev kaya içerden lüks süit! Dağların arasına saklamışlar
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'nin Yorkshire Moors bölgesinde kayalardan oluşmuş gibi görünen sıra dışı bir ev inşa edilecek. Büyük ve düzensiz kaya parçalarını andıran tasarımıyla dikkat çeken evin projesi, ilk başta yerel yönetim tarafından reddedildi. Bölge yönetimi, yapının doğal manzarayla uyum sağlamayacağını savundu. Ancak yapılan başvurunun ardından projeye onay verildi.

Arazi sahibi David Rasche'ye ait olacak ev, Bradford yakınlarındaki Ilkley bölgesinde yer alacak. Fomorian adı verilen yapı, sıra dışı mimarisinin yanı sıra geniş pencereleri, beton zeminleri, avlusu ve doğal havuzuyla da dikkat çekiyor.

Dışardan dev kaya içerden lüks süit! Dağların arasına saklamışlar 1

KAYALARDAN İLHAM ALAN TASARIM

Mimarlar Shaw and Jagger tarafından hazırlanan projede, evin çevredeki kayalıklarla uyumlu görünmesi hedeflendi. Yapının tasarımında bölgenin doğal yapısından ve yerel efsanelerinden ilham alındı.

Evin adı Fomorian, İrlanda mitolojisinde yer alan dev bir ırka dayanıyor. Tasarımda ayrıca Yorkshire Moors bölgesinde yaşadığına inanılan Rombald adlı efsanevi bir karakterden esinlenildi.

Mimarlar, evin büyük kaya kütlelerini andıran bölümlerinin toprağın içinden yükseliyormuş gibi görünmesini amaçladıklarını belirtti.

BELEDİYE ÖNCE KARŞI ÇIKTI

Proje, ilk başvuru sırasında Ilkley Belediye Meclisi'nin itirazıyla karşılaştı. Meclis, evin doğal arazi üzerinde görsel açıdan uyumsuz duracağını savundu.

Dışardan dev kaya içerden lüks süit! Dağların arasına saklamışlar 2

Yapının, tarih öncesi dönemden kalma Swastika Stone adlı kaya oymasına yakın olması da itirazlar arasında yer aldı. Bölgenin çeşitli doğal koruma alanlarını kapsaması nedeniyle projenin çevre üzerindeki etkisi de tartışma konusu oldu.

Ancak planlama başvurusuyla ilgili kararın belirlenen süre içinde verilmemesinin ardından proje Planlama Müfettişliği'ne taşındı. Geliştiriciler, ağustos ayında alınan kararla evin inşası için onay elde etti.

ÖZEL DÜZENLEMEYLE ONAY ALDI

Evin yapılabilmesi için yeşil kuşak alanlarda belirli şartlarla inşaata izin veren özel bir düzenlemeden yararlanıldı. Bu düzenleme kapsamında projelerin olağanüstü tasarım kalitesine sahip olması, çevreye katkı sağlaması ve bölgenin doğal özellikleriyle uyumlu olması gerekiyor.

Projenin mimarlarından Masserella-Gill, tasarımın bölgenin ruhunu yansıtmasını istediklerini belirtti. Mimar, çevredeki kayalıkların, antik kaya oymalarının, dikili taşların ve sarp yamaçların projeye ilham verdiğini söyledi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçan Tesla'nın sözleşmesinde dikkat çeken maddeUçan Tesla'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde
İstanbul'un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktıİstanbul'un baraj doluluk oranları son 10 yılın zirvesinde! 5 günde iki katına çıktı

Anahtar Kelimeler:
dağ ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.