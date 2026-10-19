Dışardan dev kaya içerden lüks süit! Dağların arasına saklamışlar

İngiltere'nin Yorkshire Moors bölgesinde kayalardan oluşmuş gibi görünen sıra dışı bir ev inşa edilecek. Büyük ve düzensiz kaya parçalarını andıran tasarımıyla dikkat çeken evin projesi, ilk başta yerel yönetim tarafından reddedildi. Bölge yönetimi, yapının doğal manzarayla uyum sağlamayacağını savundu. Ancak yapılan başvurunun ardından projeye onay verildi.

Arazi sahibi David Rasche'ye ait olacak ev, Bradford yakınlarındaki Ilkley bölgesinde yer alacak. Fomorian adı verilen yapı, sıra dışı mimarisinin yanı sıra geniş pencereleri, beton zeminleri, avlusu ve doğal havuzuyla da dikkat çekiyor.

KAYALARDAN İLHAM ALAN TASARIM

Mimarlar Shaw and Jagger tarafından hazırlanan projede, evin çevredeki kayalıklarla uyumlu görünmesi hedeflendi. Yapının tasarımında bölgenin doğal yapısından ve yerel efsanelerinden ilham alındı.

Evin adı Fomorian, İrlanda mitolojisinde yer alan dev bir ırka dayanıyor. Tasarımda ayrıca Yorkshire Moors bölgesinde yaşadığına inanılan Rombald adlı efsanevi bir karakterden esinlenildi.

Mimarlar, evin büyük kaya kütlelerini andıran bölümlerinin toprağın içinden yükseliyormuş gibi görünmesini amaçladıklarını belirtti.

BELEDİYE ÖNCE KARŞI ÇIKTI

Proje, ilk başvuru sırasında Ilkley Belediye Meclisi'nin itirazıyla karşılaştı. Meclis, evin doğal arazi üzerinde görsel açıdan uyumsuz duracağını savundu.

Yapının, tarih öncesi dönemden kalma Swastika Stone adlı kaya oymasına yakın olması da itirazlar arasında yer aldı. Bölgenin çeşitli doğal koruma alanlarını kapsaması nedeniyle projenin çevre üzerindeki etkisi de tartışma konusu oldu.

Ancak planlama başvurusuyla ilgili kararın belirlenen süre içinde verilmemesinin ardından proje Planlama Müfettişliği'ne taşındı. Geliştiriciler, ağustos ayında alınan kararla evin inşası için onay elde etti.

ÖZEL DÜZENLEMEYLE ONAY ALDI

Evin yapılabilmesi için yeşil kuşak alanlarda belirli şartlarla inşaata izin veren özel bir düzenlemeden yararlanıldı. Bu düzenleme kapsamında projelerin olağanüstü tasarım kalitesine sahip olması, çevreye katkı sağlaması ve bölgenin doğal özellikleriyle uyumlu olması gerekiyor.

Projenin mimarlarından Masserella-Gill, tasarımın bölgenin ruhunu yansıtmasını istediklerini belirtti. Mimar, çevredeki kayalıkların, antik kaya oymalarının, dikili taşların ve sarp yamaçların projeye ilham verdiğini söyledi.