Dışarıdan almaya son! Sağlıklı meyveli yoğurt tarifi

Yoğurtların faydaları bilinse de dışarıdan alınan meyveli yoğurtların içerisinde fazlasıyla katkı maddesi bulunuyor. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için dışarıdan alınan meyveli yoğurtlar yerine kendi meyveli yoğurdunuzu yapabilirsiniz. Aşağıda yer alan meyveleri kullanarak hazırlayacağınız meyveli yoğurtlar gibi kendi istediğiniz mevsim meyvelerini de kullanabilirsiniz.

MEYVELİ YOĞURT TARİFİ

Malzemeler

15 yemek kaşığı yoğurt

7-8 adet çilek

4 adet muz

2 adet kivi

2-3 dilim ananas

Süslemek için

1 avuç çilek

1 avuç muz

1 avuç kivi

1 avuç ananas

Yapılışı

Karıştırma kabına yoğurt ekleyip çırpın.

Kivi, muz, ananas ve çileği rondodan geçirin.

Sonra yoğurtla meyveleri karıştırın.

Dilerseniz yoğurdun içerisine bal döküp tekrardan karıştırın. Karışımı kaselere koyun.

Ve yoğurtlarınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

