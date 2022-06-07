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Dışarıdan almaya son! Sağlıklı meyveli yoğurt tarifi

07.06.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Her yemeğin yanında bir tamamlayıcı olan yoğurt tatlı olarak da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle çocukların oldukça sevdiği meyveli yoğurtları dışarıdan almak yerine evde kendiniz yapabilirsiniz. Evde yapacağınız meyveli yoğurtlar çok daha sağlıklı ve lezzetli olacak.

Dışarıdan almaya son! Sağlıklı meyveli yoğurt tarifi

Yoğurtların faydaları bilinse de dışarıdan alınan meyveli yoğurtların içerisinde fazlasıyla katkı maddesi bulunuyor. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için dışarıdan alınan meyveli yoğurtlar yerine kendi meyveli yoğurdunuzu yapabilirsiniz. Aşağıda yer alan meyveleri kullanarak hazırlayacağınız meyveli yoğurtlar gibi kendi istediğiniz mevsim meyvelerini de kullanabilirsiniz.

MEYVELİ YOĞURT TARİFİ

Malzemeler

  • 15 yemek kaşığı yoğurt
  • 7-8 adet çilek
  • 4 adet muz
  • 2 adet kivi
  • 2-3 dilim ananas
  • Süslemek için
  • 1 avuç çilek
  • 1 avuç muz
  • 1 avuç kivi
  • 1 avuç ananas

Yapılışı

  • Karıştırma kabına yoğurt ekleyip çırpın.
  • Kivi, muz, ananas ve çileği rondodan geçirin.
  • Sonra yoğurtla meyveleri karıştırın.
  • Dilerseniz yoğurdun içerisine bal döküp tekrardan karıştırın. Karışımı kaselere koyun.
  • Ve yoğurtlarınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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