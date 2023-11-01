YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Dışarıdan gelip yurtta eylem yapılmasına polis izin vermedi

Dışarıdan gelip yurtta eylem yapılmasına polis izin vermedi

01.11.2023 09:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de dışarıdan gelerek kız yurdunun önünde eylem yapmak isteyen bir grup, polis barikatına saldırdı.

Dışarıdan gelip yurtta eylem yapılmasına polis izin vermedi

Çıkan arbedede yüzüne yumruk atılan kadın komiserin de içinde bulunduğu 5 polis memuru yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, Fatih Mahallesi Nimet Sokak’ta bulunan Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerden bir öğrencinin intihar ettiği yurdun bulunduğu sokağın girişinde basın açıklaması yapan grup, polis ekiplerinin uyarılarına hakaretle karşılık verip saldırıda bulundu. Eylemci grup ile polisler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede yüzüne yumruk atılan kadın komiserin de içinde bulunduğu 5 polis memuru yaralandı. Eylemci grubun içinde bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı. Tedavi görmek için hastaneye giden polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, yurdun önüne gelerek öğrencilerle görüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıBurdur’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çiftçilerin yeni düşmanı istilacı ‘güz tırtılı’Çiftçilerin yeni düşmanı istilacı ‘güz tırtılı’
Ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücü otomobili sollamaya çalışırken yaralandıEhliyetsiz 16 yaşındaki sürücü otomobili sollamaya çalışırken yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Kasım Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:47
İkindi
15:37
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Çarşamba

Betül eczanesi
Tepebasi
Alpu eczanesi
Alpu
Gürsu eczanesi
Odunpazari
Aşik eczanesi
Odunpazari
Gözde eczanesi
Tepebasi
Ezgi eczanesi
Odunpazari
Asli eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.