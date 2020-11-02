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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık: Elmalı tart tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.11.2020 07:17 | Son Güncelleme:
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Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık: Elmalı tart tarifi

Kıyır kıyır, içi yumuşacık tam ayarında bu elmalı tart tarifini mutlaka denemelisiniz. Sonuç kesinlikle muhteşem.

Bu elmalı tart tarifine bayılacaksınız! Baharatlı şekerli sularında bir gece marine edilip ardından düşük ısıda yavaşça pişirilmesiyle elmaların yavaşça dağılması ve turtanın dışının çıtır hale gelmesine karşı koyamayacaksınız.

ELMALI TART TARİFİNİN MALZEMELERİ

Tam ölçülü elmalı tart için gereken malzemeler.

8 adet granny smith elma, soyulmuş ve dilimlenmiş
1,5 su bardağı esmer şeker
1,5 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı toz hindistancevizi
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 su bardağı un

ELMALI TART HAMURU İÇİN

3 adet tart hamuru (tarifine son adımda verilen linkten ulaşabilirsiniz)
110 gr tereyağı

ELMALI TART NASIL YAPILIR?

İç malzemelerini bir kapta karıştırın, ardından baharat aromasının elmalara işlemesi için buzdolabında bir gece bekletin.
Fırını önceden 160 dereceye ısıtın. Geniş bir fırın tepsisinin dibini yağlayın unlayın.
3 turta hamurunu mümkün olduğunca ince şekilde açın. Fırın kabının en altına 1,5 turta hamurunu serin ve üzerinde birkaç delik açın. Elmaları suyuyla kalıba dökün. Tereyağının dörtte üçünü elmaların etrafına serpiştirin. Kalan 1,5 turta hamurunu elmalı karışımın üzerine tamamen kapatın (turta hamuru fırın kabının kenarlarından taşsın).
Kaptan taşan tart hamurunun kenarlarını turtanın üzerine bastırın.
Kalan tereyağını (toplam tereyağı ölçüsünün dörtte biri) hamurun üzerine sürün.
Fırın sıcaklığını 150 dereceye düşürün. 150 derecede 3 saat pişirin. Bu sayede turtanın dışı gevrek olacak. Turtayı fırına verip yürüyüşe çıkın, alışverişe gidin veya evdeki diğer işlerinizi halledin. Yanmaması için 2,5 saat sonra turtayı kontrol etmeye başlayın.
Dilediğiniz zaman servis yapın.

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