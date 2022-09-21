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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü

21.09.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları marjında BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelerek Suriye'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Önal ve Pedersen'in BM toplantıları marjında New York'taki görüşmesine ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, ikilinin Suriye'deki mevcut durumu ele aldığı kaydedildi.

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