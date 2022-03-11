YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürdü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürdü

11.03.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongresi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ilk gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, Vlah, Haavisto ve Varhelyi ile bir araya geldi. Görüşmelerde gündemdeki konular ele alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk
Kayseri'de iki firari kadın hükümlü yakalandıKayseri'de iki firari kadın hükümlü yakalandı
Diyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyorDiyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:05
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:09
Yatsı
20:23
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.