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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu: (1)

17.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Ermenistan'ın provokasyonları) Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır" - "Bölgenin istikrarı, barışı için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız ama provokasyonlarla ancak kaybeder" - "Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın provokasyonlarının Azerbaycan topraklarına terör saldırısı olduğunu ve bu provokasyonlardan netice alamayacağını görmesi gerektiğini belirterek "Bölgenin istikrarı, barışı için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız ama provokasyonlarla ancak kaybeder." dedi.

Çavuşoğlu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın 30 yıla yakın süredir işgal edilen topraklarını Ermenistan'ın provokasyonları neticesinde başlattığı operasyonla 44 gün içinde geri aldığını belirten Çavuşoğlu, "Böylece kararlılığını gösterdi. Türk'ün gücünü de göstermiş oldu. Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın bu zaferden sonra bir taraftan altılı formatla bölgenin istikrarı için çalışmaya devam etme arzusu ve teklifinde bulunduğunu, diğer taraftan bölgenin istikrarı ve kalkınması için önemli projelerin hayata geçirilmesi için adım attığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Daha da önemlisi, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptığı teklif. Nedir o teklif? Azerbaycan, kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Zaferi kazanan, güçlü olan taraf karşı tarafa diyor ki 'kalıcı bir barış anlaşması imzalayalım, bir daha aramızda çatışma olmasın'. Diğer tarafın tutumuna bakalım, yani Ermenistan'ın tutumuna. Daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak, yine o zaman da askerlerimize, onlar bizim de askerimiz, Azerbaycan askeri bizim de askerimiz çünkü biz bir milletiz, iki devletiz. Yine o zaman saldırıda bulundular.

O günden bu yana Ermenistan bir taraftan, bunlara savaş esirleri de diyemeyiz, bunların yaptığı, Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Bir taraftan onların geri verilmesi için yalvaran Ermenistan, hepimizi devreye sokuyor, uluslararası toplumu, diğer taraftan sınırda yine aynı provokasyonlara devam ediyor. Yani Azerbaycan topraklarına ve Azerbaycan askerlerine, kardeşlerimize saldırıyor."

Ermenistan'ın, bu provokasyonların beyhude olduğunu, bir netice getirmeyeceğini görmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. Bölgenin istikrarını istiyoruz. Yeni sayfalar açmak istiyoruz. İlişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Biz bunları söylerken Ermenistan'ın yaptıklarına bakın. 'Ben barış istemiyorum, ben provokasyon istiyorum.' diyen bir Ermenistan. Karşılığında ne elde ediyor? Hiçbir şey. O yüzden kaybediyor. Yine kaybeder." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın barıştan, bölgenin istikrar ve huzurundan yana tavır koyması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bir şeyi kabullenmesi lazım. Buralar Azerbaycan'ın topraklarıydı, haksız yere işgal ettiniz. Azerbaycan kendi topraklarını aldı, senin topraklarına tecavüz etmedi. Bunu kabulleneceksin. Buna saygı duyacaksın. Oturacağız konuşacağız. Bölgenin istikrarı, barışı için hep birlikte adım atacağız. Eğer Ermenistan buna varsa biz de varız ama bu tür provokasyonlarla bir netice elde edemez ancak kaybeder."

(Sürecek)

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