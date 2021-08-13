Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burdur Bucak'ta yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarıyla yangından zarar gören bölgelerde olduklarını belirterek, "Yanan evleri de yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos'ta çıkan, 21 evin zarar gördüğü, 7 mahallenin tahliye edildiği ve 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bucak Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, burada koordinasyon toplantısına katıldı.

Ardından Sarıdere Mahallesi'nde evleri zarar görenleri ziyaret eden Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangından zarar gören ev, ahır, bahçe, tarla ve ormanlık alanı da inceleyen Çavuşoğlu, Karaağaç Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, her vatandaşın bir veya iki katlı isteğine göre evlerini yapacaklarını, 50 bin liraya kadar eşya yardımı olacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evi yanan vatandaşlar için ev modelleri belirlediğini anlatan Çavuşoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarıyla buradayız. Yanan evleri de yapacağız, hayvanları da getireceğiz. Vatandaşımız ne istiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim, Kastamonu'ya gitti." dedi.

- "Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar"

Bakan Çavuşoğlu, burada yangında evi zarar gören 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu'na sarılarak göz yaşı döken Karadaş, "İki keçim, iki oğlağım ve evim yandı. Allah razı olsun sizden. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar. Herkes ayağımıza kadar geldi, sağ olun." diye konuştu.

Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklara oyuncak hediye etti.

