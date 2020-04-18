Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uluslararası düzende hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, salgın sonrası süreç için dış politika alanında gerekli hazırlıkları yapmaya başladıklarını bildirdi. Çavuşoğlu, NTV'de canlı bağlantıyla katıldığı programda, Kovid-19 salgını bağlamında dış politikadaki gelişmeler ve Türkiye'nin bu süreçteki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19'un ekonomiden teknolojiye, stratejik güç mücadelesinden uluslararası kurumlara kadar yaptığı etkiyi tüm yönleriyle takip ettiklerini belirterek şöyle devam etti: "Salgın sonrasına hazırlığımızı yapıyoruz. Bu konularla ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) da arz edeceğiz. Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz her zaman etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve savunuyoruz. Tek taraflı politikaların ve ticaret savaşlarının yanlış olduğunu her zaman söyleyegeldik ama bugün uluslararası sistem, uluslararası örgütler, maalesef bu Kovid-19'da da görüldü ki güncelliğini yitirmiş ve reforma tabii tutulması gerekiyor, beklentileri karşılayamıyor, çatışmaları önleyemiyor, barışı tesis edemiyor ve bu tür salgınlara karşı da şu ana kadar başarılı bir politika uygulamış değil."

- "116 ülke yardım talep etti" Halihazırda tüm uluslararası düzeni bir anda değiştirmelerinin mümkün olmadığını anlatan Çavuşoğlu, mevcut durumda çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Çavuşoğlu, uluslararası kurumlar nezdinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ciddi girişimlerde bulunduklarını söyleyerek bu kapsamda dünyadan liderlerle yapılan görüşmelere dikkati çekti. Türkiye'den 116 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu ülkelerden 44'üne destek verdiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin önce kendi ihtiyacını karşılaması gerektiğini anlatarak bunun dışında diğer ülkelere yardımda bulunduklarını kaydetti. - Türkiye'nin uluslararası topluma katkısı Krizden en çok etkilenen ülkelerin borçlarının ertelenmesiyle ilgili G-20 içinde başlatılan girişimi de desteklediklerini anlatan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna farklı alanlarda sunulan tasarılara eş sunucu olduklarının altını çizdi. Çavuşoğlu, özellikle aşı ve temel tıbbi malzemenin usulsüz şekilde stoklanmasını engellemek için sunulan tasarıyı desteklediklerini söyleyerek Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan "MIKTA" grubu olarak ortak bir bildiri yayımladıklarını anımsattı.