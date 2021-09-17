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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı

17.09.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York'taki yoğun diplomasi trafiğimize En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı ile başladık. Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı. Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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