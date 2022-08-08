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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

08.08.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar ele alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Heniyye'nin İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları ele aldıkları belirtildi.

İsrail, cuma günü Gazze'deki saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes, pazar yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girmişti.

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de yer aldığı 2 bin 201 fanatik Yahudi yerleşimci pazar günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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