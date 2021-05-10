Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile İİT Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için bulunduğu Suudi Arabistan'da İİT Genel Sekreteri Useymin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yarın Cidde’de yapılacak Filistin konulu İİT İcra Komitesi öncesinde fikir alışverişinde bulunuldu, İİT Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

- İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

