YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

17.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için KKTC hükümetiyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs'ı her daim ve her yerde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Başkanı Özvar, vakıf üniversitelerinden, ücretlerde indirim, yurt kapasitelerinde artış istedi:YÖK Başkanı Özvar, vakıf üniversitelerinden, ücretlerde indirim, yurt kapasitelerinde artış istedi:
GÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Tokat'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye kktc

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:18
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.