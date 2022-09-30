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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da partililerle buluştu, esnaf ziyareti yaptı

30.09.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da partililerle buluştu, esnaf ziyareti yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla'da partilerle bir araya gelerek esnaf ziyareti yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Muğla'da AK Parti İl Başkanlığında önceki dönem milletvekilleri, il başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı yaptı.

Çavuşoğlu, toplantı sonunda partiye katılanlara rozet taktı.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından parti girişinde karşılanan Çavuşoğlu, burada da bir süre Korkmaz ve partililerle sohbet etti.

Daha sonra yol güzergahında bulunan esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" dileyen Çavuşoğlu, vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.

Çavuşoğlu, Muğla programı kapsamında daha sonra Ula ilçesinde mermer fabrikası ve petek üretim tesisini de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ula ilçe merkezine geçen Çavuşoğlu, esnaf ziyareti yaparak bir parkta vatandaşlarla buluşup taleplerini dinledi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Menteşe ilçesine geçerek AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mertcan Güngör'ün nikah merasimine katıldı.

Güngör'ün nikah şahitliğini yapan Çavuşoğlu, genç çifte ömür boyu aile saadeti temennisinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu kentte son olarak Muğla Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezinde gençlerle biraya gelerek "Çay bizden sohbet sizden" etkinliğine katıldı.

Gençlerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, soruları yanıtladı.

Gençler daha sonra gitar çalarak "Gesi Bağları" türküsünü seslendirdi.

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Muğla dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu

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