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Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’den Ankara’ya döndü

İHA İHA
06.03.2024 08:28
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmasının ardından yurda döndü. Fidan, gece saat 02.45’te Ankara’ya ulaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmasının ardından yurda döndü.

Fidan, gece saat 02.45’te Ankara’ya ulaştı. İslam İşbirliği Teşkilatının düzenlediği olağanüstü toplantıda İsrail’in saldırganlığı karşısında neler yapılabileceği ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, İİT’nin Cidde’deki genel sekreterlik binasındaki olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, "Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı. Tek taraflı bir eylemle dahi olsa derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var. İsrail’in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını hepimiz biliyoruz" demişti.

İsrail’in Filistin halkına karşı halen devam ettirdiği askeri saldırganlığa son verilmesi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıda kabul edilen karar metninde, Türkiye’nin önerisi üzerine, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünü teminen uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısına da yer verilmişti. Bakan Fidan, Cidde’de Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birer ikili görüşme de yapmıştı.

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