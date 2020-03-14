Dışişleri Bakanlığından yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19 tedbirleri" duyurusu:

Bakanlığın internet sitesinden, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere ilişkin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yapıldı. Kovid-19'un küresel çapta salgına dönüştüğü belirtilen duyuruda, virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde virüsün yaygın görüldüğü bazı ülkelere yönelik uçuşların durdurulması yönünde yeni tedbirlerin de alındığı hatırlatıldı. Uçuş yasağıyla ilgili kararın hem yurt dışında hem de yurt içinde yaşayan tüm vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla alınmış bir tedbir olduğu aktarılarak "Bu meyanda, virüsün tüm dünyada yayılma hızı dikkate alındığında, seyahat edilmesinin dahi kendi içinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğu değerlendirilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, halen farklı gerekçelerle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri ve kalabalık mekanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Halen yurt dışında farklı gerekçelerle bulunan vatandaşların mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmaması ve sükunet içinde hareket etmeleri gerektiğine işaret edilen duyuruda, "Kalabalık mekanlardan uzak durmaları, bulundukları ülkelerin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan açıklama ve uyarıları yakından takip ederek bu uyarılara riayet etmeleri, kendi sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

- "Özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir"

Yurt dışında geçici süreyle bulunan vatandaşların uçuşlarının kesilmesi nedeniyle ilgili ülkelerin makamları nezdinde vize süresi aşımı ve benzeri sorunlarla karşılaşmaları ihtimaline binaen bu ülkelerin makamları nezdinde girişimlerin yapılacağı da belirtilen duyuruya şöyle devam edildi:

"Bu zorlu süreçte, salgının yaygın olduğu, olağanüstü hal ilan edilen ve/veya sokağa çıkma yasağı dahil katı tedbirlerin uygulandığı ülkelerdeki temsilciliklerimizde sunulan konsolosluk hizmetlerinin de vatandaşlarımızın ve personelin sağlıklarını riske atmadan mevcut koşullara uygun şekilde verilmesine yönelik özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir.