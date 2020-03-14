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  4. Dışişleri Bakanlığından yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19 tedbirleri" duyurusu:

Dışişleri Bakanlığından yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19 tedbirleri" duyurusu:

ANKARA HABERLERİ  | 14.03.2020 21:52 | Son Güncelleme

"Halen yurt dışında farklı gerekçelerle bulunan vatandaşlarımızın mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri, kalabalık mekanlardan uzak durmaları, kendi sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacaktır" - "Virüsün tüm dünyada yayılma hızı dikkate alındığında, seyahat edilmesinin dahi kendi içinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğu değerlendirilmektedir" - "Bazı temsilciliklerimiz vatandaşlarımızdan gelen bilgi taleplerini zamanlıca cevaplayabilmek için nöbet düzenine geçmişlerdir"

Dışişleri Bakanlığı, halen farklı gerekçelerle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmeleri ve kalabalık mekanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Bakanlığın internet sitesinden, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere ilişkin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik duyuru yapıldı. Kovid-19'un küresel çapta salgına dönüştüğü belirtilen duyuruda, virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde virüsün yaygın görüldüğü bazı ülkelere yönelik uçuşların durdurulması yönünde yeni tedbirlerin de alındığı hatırlatıldı. Uçuş yasağıyla ilgili kararın hem yurt dışında hem de yurt içinde yaşayan tüm vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla alınmış bir tedbir olduğu aktarılarak "Bu meyanda, virüsün tüm dünyada yayılma hızı dikkate alındığında, seyahat edilmesinin dahi kendi içinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğu değerlendirilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Halen yurt dışında farklı gerekçelerle bulunan vatandaşların mevcut gelişmelerden dolayı infiale kapılmaması ve sükunet içinde hareket etmeleri gerektiğine işaret edilen duyuruda, "Kalabalık mekanlardan uzak durmaları, bulundukları ülkelerin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan açıklama ve uyarıları yakından takip ederek bu uyarılara riayet etmeleri, kendi sağlık ve güvenlikleri bakımından faydalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

- "Özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir"

Yurt dışında geçici süreyle bulunan vatandaşların uçuşlarının kesilmesi nedeniyle ilgili ülkelerin makamları nezdinde vize süresi aşımı ve benzeri sorunlarla karşılaşmaları ihtimaline binaen bu ülkelerin makamları nezdinde girişimlerin yapılacağı da belirtilen duyuruya şöyle devam edildi:

"Bu zorlu süreçte, salgının yaygın olduğu, olağanüstü hal ilan edilen ve/veya sokağa çıkma yasağı dahil katı tedbirlerin uygulandığı ülkelerdeki temsilciliklerimizde sunulan konsolosluk hizmetlerinin de vatandaşlarımızın ve personelin sağlıklarını riske atmadan mevcut koşullara uygun şekilde verilmesine yönelik özel ve istisnai düzenlemeler alınması tabiidir.

Temsilciliklerimizin bila istisna ve her koşulda telefon ve diğer iletişim araçları üzerinden vatandaşlarımıza 7/24 temelinde erişime açık olmaya devam etmeleri Dışişleri Bakanlığı olarak ana ilkemizdir. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Bakanlığımız 'Konsolosluk Çağrı Merkezi' (+90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamaya ve yönlendirmeler yapmaya aralıksız sürdürmektedir."

Dış temsilciliklerin sosyal medya hesapları vasıtasıyla vatandaşlarla temas halinde olduğu, bazı temsilciliklerin de vatandaşlardan gelen bilgi taleplerini zamanlıca cevaplayabilmek için nöbet düzenine geçildiğine dikkat çekilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İçinden geçtiğimiz bu süreçte, yurt dışında halen geçici süreyle bulunan vatandaşlarımızın uçuşların kesilmiş olmasından dolayı karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözümler üretilmesi için dış temsilciliklerimiz, yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal dayanışma ruhuyla hareket edeceklerine inancımız tamdır."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Kovid-19

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