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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan İzmir'de sigara fabrikası çalışanlarına destek

16.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan İzmir'de sigara fabrikası çalışanlarına destek

İZMİR (AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir'in Torbalı ilçesinde konfederasyonlarına bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikasına (Gıda-İş) üye sigara fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi.

Arzu Çerkezoğlu, Torbalı Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, sigara fabrikasında taşeron olarak hizmet veren firmaya bağlı çalışan işçilerin sendikalarına üye olduğunu, 25 Ağustos'ta görüşme talebinde bulunduğunu ancak henüz yanıt alamadıklarını belirtti.

İşçilerin sendikaya üyeliklerinin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, "SGK’de kaydı bulunan her işçinin istediği sendikaya üye olma ve sendikalı ve güvenceli çalışma talebi anayasal bir haktır ve burada yapılan da budur." dedi.

Fabrikada ücretlerin asgari ücrete çok yakın seviyelerde bulunduğunu aktaran Çerkezoğlu, "Her gün temel tüketim maddelerine, elektriğe, doğal gaza, akaryakıta gelen zamlar karşısında bu ücretle geçinmek mümkün müdür? Bu şartlarda burada işçi kardeşlerimizin huzur içinde çalışmaları mümkün müdür?" ifadelerini kullandı.

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