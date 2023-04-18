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DİSK, KESK ve bazı birlikler 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlayacak

18.04.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Maltepe Meydanı'nda kutlayacaklarını bildirdi.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın başta Taksim Meydanı olmak üzere çok güçlü bir tarihi, birikimi ve geleneği olduğunu söyledi.

Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın meydanının Taksim olduğunu belirterek, "Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından beri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu 1 Mayıs 2023, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır." dedi.

Tüm kentlerde halkın 1 Mayıs'ta alanları doldurması çağrısında bulunan Çerkezoğlu, "1 Mayıs’ın katılımcısı bütün kurumlarla birlikte tüm İstanbul halkını İstanbul'da, Maltepe Meydanı'nda, 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Konuşma yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da 1 Mayıs alanlarının doldurulmasını talep etti.

Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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