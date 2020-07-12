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Diskalkuli Derneğinin “Matematik Yaz Kursları” başlıyor

MUŞ HABERLERİ  | 12.07.2020 09:47 | Son Güncelleme

Muş’ta 2017 yılında kurulan Diskalkuli Derneğinin “Matematik Yaz Kursları” 13 Temmuz 2020’de başlıyorMatematikte öğrenme güçlüğü yaşayan, düşük başarılı ilkokul öğrencileri, Diskalkuli ile birebir eğitim alarak öğrenme becerilerini geliştiriyor.

Muş’ta 2017 yılında kurulan Diskalkuli Derneğinin “Matematik Yaz Kursları” 13 Temmuz 2020’de başlıyor
Matematikte öğrenme güçlüğü yaşayan, düşük başarılı ilkokul öğrencileri, Diskalkuli ile birebir eğitim alarak öğrenme becerilerini geliştiriyor. Başlayacak olan yaz kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Diskalkuli Dernek Başkanı Yılmaz Mutlu, 2017 yılında Muş’ta kurulan ve alanında Türkiye’de ilk ve tek dernek olan Diskalkuli Derneğinin “Herkes Matematik Öğrenebilir” sloganı ile matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için bilimsel dayanaklı eğitsel müdahale ortamları oluşturmak yolunda alanında uzman birçok akademisyen ve öğretmenle faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.
Dernek işleyişi hakkında da bilgi veren Mutlu, “Diskalkuli Derneği bir taraftan çeşitli basılı yayınlarla ve sosyal medya hesapları (diskalkulider) üzerinden toplumda ve eğitim camiasında matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yaparken diğer taraftan koordine ettiği eğitimlerle eğitimcilerimize Diskalkuli eğitici ve matematik öğrenme güçlüğü yaşayan, matematikte düşük başarılı öğrencilere dernek merkezinde eğitimler düzenlemektedir. Otuzu aşkın ilde temsilcilikleri bulunan Diskalkuli Derneği asgari ücretli ailelerin matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarına ücretsiz matematik eğitimi vermektedir” dedi.

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