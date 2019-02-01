Ev yapımı yöntemlerle hızlı bir şekilde dişlerinizi beyazlatmanız mümkün. Özellikle sigara kullananlar için bu tarifler son derece değerli.
Dişlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde beyazlatacak 5 tarif
Portakal kabuğu
Portakal kabukları, diş minesini temizlemenin en pratik ve etkili yöntemlerinden biridir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra portakal kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovun. Bu yöntem dişlerinizin beyazlamasına ve lekelerin ortadan kaybolmasına yardımcı olur. Yaklaşık 2,3 dakika ovma işleminden sonra ağzınızı su ile çalkalayın.
Aloe vera ve gliserin
Bu ev yapımı diş macunu ile bembeyaz gülüşler hayal olmasın. 2 tatlı kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 tatlı kaşığı limon yağını karıştırarak doğal macununuzu hazırlayın. Sadece birkaç fırçalamadan sonra farkı görebilirsiniz.
Çilek ve domates macunu
Çilek, domates ve portakal gibi C vitamini içeren sebze ve meyveler, dişlerde bakteri ve plak oluşumunun önüne geçer. Bu üç malzemeyi püre haline getirin ve diş macunu olarak günde 2 kez kullanın.
Susam yöntemi
Her gün bir çay kaşığı susamı dişlerinizi fırçalamadan önce yaklaşık 2,3 dakika boyunca çiğneyin. Bu sayede dişlerinizi temizleyip plak oluşumuna engel olabilirsiniz. Çiğnediğiniz susamları yutmayın.
Sirkeli tuz macunu
İki yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı tuzu karıştırın. Hazırladığınız bu macun ile dişlerinizi haftada 2 kez fırçalayın. İkinci haftadan itibaren dişlerinizin beyazladığını fark edeceksiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum