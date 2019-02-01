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Dişlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde beyazlatacak 5 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Diş beyazlatmak için yüzlerce para harcamak yerine ev yapımı bu macunları kullanarak kısa sürede istediğiniz beyazlığa kavuşabilirsiniz. İşte hızlı sonuç almanıza yardımcı olacak en pratik ve ekonomik yöntemler.

Ev yapımı yöntemlerle hızlı bir şekilde dişlerinizi beyazlatmanız mümkün. Özellikle sigara kullananlar için bu tarifler son derece değerli.

Dişlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde beyazlatacak 5 tarif

Portakal kabuğu

Portakal kabuğu
Portakal kabukları, diş minesini temizlemenin en pratik ve etkili yöntemlerinden biridir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra portakal kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovun. Bu yöntem dişlerinizin beyazlamasına ve lekelerin ortadan kaybolmasına yardımcı olur. Yaklaşık 2,3 dakika ovma işleminden sonra ağzınızı su ile çalkalayın.

Aloe vera ve gliserin

Aloe vera ve gliserin
Bu ev yapımı diş macunu ile bembeyaz gülüşler hayal olmasın. 2 tatlı kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 tatlı kaşığı limon yağını karıştırarak doğal macununuzu hazırlayın. Sadece birkaç fırçalamadan sonra farkı görebilirsiniz.

Çilek ve domates macunu

Çilek ve domates macunu
Çilek, domates ve portakal gibi C vitamini içeren sebze ve meyveler, dişlerde bakteri ve plak oluşumunun önüne geçer. Bu üç malzemeyi püre haline getirin ve diş macunu olarak günde 2 kez kullanın.

Susam yöntemi

Susam yöntemi
Her gün bir çay kaşığı susamı dişlerinizi fırçalamadan önce yaklaşık 2,3 dakika boyunca çiğneyin. Bu sayede dişlerinizi temizleyip plak oluşumuna engel olabilirsiniz. Çiğnediğiniz susamları yutmayın.

Sirkeli tuz macunu

Sirkeli tuz macunu
İki yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı tuzu karıştırın. Hazırladığınız bu macun ile dişlerinizi haftada 2 kez fırçalayın. İkinci haftadan itibaren dişlerinizin beyazladığını fark edeceksiniz.
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