Ev yapımı yöntemlerle hızlı bir şekilde dişlerinizi beyazlatmanız mümkün. Özellikle sigara kullananlar için bu tarifler son derece değerli.

Dişlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde beyazlatacak 5 tarif

Portakal kabuğu Portakal kabukları, diş minesini temizlemenin en pratik ve etkili yöntemlerinden biridir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra portakal kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovun. Bu yöntem dişlerinizin beyazlamasına ve lekelerin ortadan kaybolmasına yardımcı olur. Yaklaşık 2,3 dakika ovma işleminden sonra ağzınızı su ile çalkalayın.

Aloe vera ve gliserin Bu ev yapımı diş macunu ile bembeyaz gülüşler hayal olmasın. 2 tatlı kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 tatlı kaşığı limon yağını karıştırarak doğal macununuzu hazırlayın. Sadece birkaç fırçalamadan sonra farkı görebilirsiniz.

Çilek ve domates macunu Çilek, domates ve portakal gibi C vitamini içeren sebze ve meyveler, dişlerde bakteri ve plak oluşumunun önüne geçer. Bu üç malzemeyi püre haline getirin ve diş macunu olarak günde 2 kez kullanın.

Susam yöntemi Her gün bir çay kaşığı susamı dişlerinizi fırçalamadan önce yaklaşık 2,3 dakika boyunca çiğneyin. Bu sayede dişlerinizi temizleyip plak oluşumuna engel olabilirsiniz. Çiğnediğiniz susamları yutmayın.