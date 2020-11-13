Divriği’den İzmir’e yardım eli

Sivas’ın Divriği ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan gıda kolileri ve battaniyeler İzmir’de ki depremzedelere gönderildi.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaraların sarıldığı İzmir’e bir yardım eli de Sivas’ın Divriği ilçesinden uzatıldı. Divriği Kaymakamlığı, hayırseverlerin ve siyasi partilerin katkısıyla toplanan 150 adet gıda kolisini ve 50 adet battaniyeyi İzmir’e gönderdi. Gıda kolileri ve battaniyeler Divriği Kaymakamı Mehmet Bek’inde katılımıyla dualar eşliğinde yola çıktı.



