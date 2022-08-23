Diyabet hastaları Türkiye Sigorta güvencesinde

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta’nın diyabet hastalarına özel olarak hazırladığı sağlık sigortası, yılda iki defa endokrinoloji uzmanı hekim iki defa görüşme sağlaması ve erken teşhiste son derece önemli olan geniş kapsamlı testleri içeren ek hizmetleriyle öne çıkıyor.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, şeker hastalığı olarak da bilinen ve günümüzün en ciddi sağlık sorunları arasında yer alan diyabet, başta kalp olmak üzere; pek çok hayati organı etkileyerek farklı hastalıklara neden olabiliyor. Bu durumun bilinciyle hareket eden Türkiye Sigorta, Diyabet Destek Sigortası ile 18-70 yaş aralığındaki tüm diyabet hastalarının yanında yer alıyor.

Türkiye Sigorta’nın Diyabet Destek Sigortası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan acil durumlarda 15 bin TL’ye kadar güvence sağlıyor.

Poliçede belirtilmiş olan acil durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda ise Türkiye Sigorta’nın anlaşmalı olduğu 2 bin 500'ün üzerinde sağlık kuruluşları veya anlaşmasız sağlık kuruluşları tarafından yapılacak olan tedavi masrafları Türkiye Sigorta tarafından karşılanıyor.

1 yıllık süre ile geçerli olan sigorta kapsamında; endokrinoloji uzmanı hekim ile yılda iki defa görüşme sağlanabiliyor. Özellikle diyabet veya pre-diyabet tanısına sahip olan kişilere rutin olarak yapılması gereken kan tetkikleri, evde kan alma hizmeti sadece bir telefon ile yılda 2 kez yaptırılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, 2021 yılı itibarıyla dünyada 537 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 8 milyon diyabet hastasının olduğunun bilindiğini ifade etti.

Diyabet hastalığının hızla arttığını aktaran Türkmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde pek çok kişi kronik hastalıklarla yaşamını sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan diyabet, ilerleyen dönemlerde kişide birçok rahatsızlığa ve hastalığa neden olabiliyor.

Türkiye Sigorta Diyabet Destek Sigortası, diyabet hastalarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Bu doğrultuda hastalıkların erken teşhisinde son derece önemli olan ve geniş kapsamlı testleri içeren check-up ile genişletilmiş diş paketi, göz koruma paketi, PSA veya Mamografi testi gibi destekleyici ek hizmetlerle ürünümüzü zenginleştirdik."

