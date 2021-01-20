YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Diyabet nörolojik hastalıkların gelişmesinde ciddi rol oynuyor

Diyabet nörolojik hastalıkların gelişmesinde ciddi rol oynuyor

20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyabet nörolojik hastalıkların gelişmesinde ciddi rol oynuyor

Nöroloji Uzmanı Dr.

Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, diyabetin nörolojik hastalıklarla yakın ilişkisi olduğuna dikkat çekerek diyabetin bunama (demans) hastalığına yakalanma riskine yol açabileceğini söyledi.
Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Adem Akkurt, diyabetin nörolojik hastalıklarla ilişkisi hakkında bilgi verdi. Diyabet hastalarının düzenli kan şekeri kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Adem Akkurt, “Bunama deyince akla ilk gelen Alzheimer hastalığı oluyor. Bu kanaatin oluşmasında ki en büyük etken Alzheimer hastalığının bunama çeşitleri içinde en büyük sınıfı oluşturması olarak görülebilir. İkinci sıklıkta görülen bunama çeşidi ‘vasküler demans’ olarak adlandırılan damarsal bunama hastalığıdır. Burada tıkanan damarlar beynin küçük kılcal damarları olduğu için tıkandığı süreçte bulgu vermez. Buradaki risk faktörü damarsal tıkanmaya neden olan tüm etkenler. Bu etkenler içinde tansiyon yüksekliği ve diyabet hastalığı diğer damar tıkanıklığı nedenlerinde olduğu gibi ilk sırayı almaktadır” dedi.
Diyabetin nörolojik hastalıkların gelişmesinde ciddi rol oynadığına değinen Dr. Adem Akkurt,
“Damarsal bunama hastalığı için diyabet kesin risk faktörü olarak görülmekle beraber son çalışmalarda diyabetin Alzheimer açısından da risk faktörü olduğu yönündeki görüş güçlenmiştir. Hatta Colombia Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada diyabeti olan Alzheimer hastalarında kan şekeri kontrolü iyi olmayan hastalarda Alzheimer hastalığının seyrinin daha kötü olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak kesin tedavisi olmayan Alzheimer hastalığını elimizdeki tedavi seçenekleri ile hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılabiliyor. Bu yavaşlatmaya katkıda bulunmak için ve bunama hastalığına yakalanma riskini azaltmak için kan şekeri kontrolünün sağlanması gerekir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Samsun hafta sonunda da çalıştı

Samsun hafta sonunda da çalıştı

"Samsunspor'un kara günü" anısına yaptırılan anıtlar açıldı

"Samsunspor'un kara günü" anısına yaptırılan anıtlar açıldı

Eğitime tablet desteğine teşekkür plaketi

Eğitime tablet desteğine teşekkür plaketi

Samsun'da babasının çatıdaki kediyi kurtarmasını izleyen küçük çocuğun duası yürekleri ısıttı

Samsun'da babasının çatıdaki kediyi kurtarmasını izleyen küçük çocuğun duası yürekleri ısıttı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’hırsızlık’ olayı ile ilgili açıklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’hırsızlık’ olayı ile ilgili açıklama

Samsun Emniyetinden "şiddet olaylarında artış" iddiasına yalanlama

Samsun Emniyetinden "şiddet olaylarında artış" iddiasına yalanlama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.