Diyabet nörolojik hastalıkların gelişmesinde ciddi rol oynuyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, diyabetin nörolojik hastalıklarla yakın ilişkisi olduğuna dikkat çekerek diyabetin bunama (demans) hastalığına yakalanma riskine yol açabileceğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Adem Akkurt, diyabetin nörolojik hastalıklarla ilişkisi hakkında bilgi verdi. Diyabet hastalarının düzenli kan şekeri kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Adem Akkurt, “Bunama deyince akla ilk gelen Alzheimer hastalığı oluyor. Bu kanaatin oluşmasında ki en büyük etken Alzheimer hastalığının bunama çeşitleri içinde en büyük sınıfı oluşturması olarak görülebilir. İkinci sıklıkta görülen bunama çeşidi ‘vasküler demans’ olarak adlandırılan damarsal bunama hastalığıdır. Burada tıkanan damarlar beynin küçük kılcal damarları olduğu için tıkandığı süreçte bulgu vermez. Buradaki risk faktörü damarsal tıkanmaya neden olan tüm etkenler. Bu etkenler içinde tansiyon yüksekliği ve diyabet hastalığı diğer damar tıkanıklığı nedenlerinde olduğu gibi ilk sırayı almaktadır” dedi.

Diyabetin nörolojik hastalıkların gelişmesinde ciddi rol oynadığına değinen Dr. Adem Akkurt,

“Damarsal bunama hastalığı için diyabet kesin risk faktörü olarak görülmekle beraber son çalışmalarda diyabetin Alzheimer açısından da risk faktörü olduğu yönündeki görüş güçlenmiştir. Hatta Colombia Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada diyabeti olan Alzheimer hastalarında kan şekeri kontrolü iyi olmayan hastalarda Alzheimer hastalığının seyrinin daha kötü olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak kesin tedavisi olmayan Alzheimer hastalığını elimizdeki tedavi seçenekleri ile hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılabiliyor. Bu yavaşlatmaya katkıda bulunmak için ve bunama hastalığına yakalanma riskini azaltmak için kan şekeri kontrolünün sağlanması gerekir” diye konuştu.

