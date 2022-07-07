Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'a giden hacı adaylarına kolaylıklar diledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'a giden hacı adaylarına kolaylıklar diledi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Hac Programı" kapsamında, Mekke'deki Türk hacılarının Arafat'a intikalini başlattıklarını bildirdi.
Başkan Erbaş, "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mümin yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun." ifadelerini kullandı.
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