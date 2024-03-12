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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazı kıldırdı:

AA AA
12.03.2024 07:01
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu mübarek ramazan günlerinde, duaların kabul olunduğu bu rahmet ve mağfiret aylarında dualarımızı mazlumlardan, mağdurlardan, garip gurebadan eksik etmeyelim." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldırdığı teravih namazının ardından cemaate hitap etti.

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş ayı olduğunu belirten Erbaş, "Rahmet günlerini idrak ediyoruz. Yüce Rabb'imiz, en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin." temennisinde bulundu.

Erbaş, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu söyleyerek, bu vesileyle, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerin öğrenmesini, öğrenenlerin okumasını, okuyanların ise anlamaya çalışmasını dileyerek, "Nihai hedefimiz, Kur'an-ı Kerim'i yaşamaktır, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmektir." ifadesini kullandı.

Ramazanın Müslümanlar için ruhi bir yenilenme ayı olduğunu belirten Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayında ibadetlerimizle, Kur'an'la, sahurlarımızla, zekatlarımızla, mukabelelerimizle, hatimlerimizle, fitrelerimizle, hayır hasenatımızla ruhumuzu yenileyelim. İşte rahmete ulaşmak bu şekilde olur."

Başkan Erbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 2022 yılında da ilk teravih namazının kılındığını hatırlatarak, bundan sonra da yüz binlerce Müslüman'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde nice teravihler, cumalar, beş vakit namazlarını kılmasını diledi.

"DUALARIMIZI MAZLUMLARDAN EKSİK ETMEYELİM"

Duanın önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ramazan günlerinde, duaların kabul olunduğu bu rahmet ve mağfiret aylarında dualarımızı mazlumlardan, mağdurlardan, garip gurebadan eksik etmeyelim. İnsanlara elimizle yapabileceğimizi elimizle yapalım, dilimizle, dualarımızla yapabileceklerimizi de dilimizle, dualarımızla yapalım. Rabb'imize, ibadetlerimizi, tövbelerimizi kabul etmesi için yalvaralım, yakaralım. Mazlumlar için dua edelim."

Erbaş, konuşmasının ardından dua etti.

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Ramazan diyanet işleri başkanı ali erbaş

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