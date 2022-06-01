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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı:

01.06.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cenabıhakk'ın Peygamber Efendimize verdiği en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki bizler Kur'an'ı öğreneceğiz ve Kur'an'la hayatımızı aydınlatacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cenabıhakk'ın Peygamber Efendimize verdiği en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki bizler Kur'an'ı öğreneceğiz ve Kur'an'la hayatımızı aydınlatacağız." ifadesini kullandı.

Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Yenimahalle Müftülüğünce Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir." hadis-i şerifini hatırlatarak, Kur'an'ı korumanın iki yolunun onu yazmak ve ezberlemek olduğunu belirtti.

Müslümanların amaçlarının hayatlarını Kur'an'a göre tanzim etmek olduğunu vurgulayan Erbaş, "Cenabıhakk'ın Peygamber Efendimize verdiği en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki bizler Kur'an'ı öğreneceğiz ve Kur'an'la hayatımızı aydınlatacağız. Sonra yakınlarımızdan başlayarak komşularımıza, akrabalarımıza, herkese Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini tebliğ edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin her yerinde engellilere yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Engelli öğrencilerin eğitimine yönelik her türlü desteği verdiklerini belirten Erbaş, Türkiye'nin her yerinde sadece görme engelliler değil işitme, fiziksel ve zihinsel engellilere yönelik çalışma yaptıklarını kaydetti.

Görme engelli hafızlık öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler söylediği programın sonunda Erbaş ve eşi Seher Erbaş, öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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