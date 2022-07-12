Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam ülkelerinin hac organizasyon başkanlarıyla bayramlaştı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman ülkelerin dini kurumlarının, dünyanın belli merkezlerinde üretilen İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne üretilerek müminlerin bölünüp parçalanma girişimlerine karşı hep birlikte önlem almalıyız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mekke'de İslam ülkelerinin hac organizasyon başkanlarıyla bayramlaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hac ibadetini yapan Müslümanların haclarının kabul olması dileğinde bulundu.

Hac ibadetinin İslam düşüncesinin ve Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan büyük bir ibadet olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Hac ibadeti, ulusal ve uluslararası etkileriyle kardeşlik ve birliktelik ruhunu dinamik biçimde yaşatan bir ibadettir. Müslümanların bilgi alışverişinde bulundukları dünya çapında bir kongre özelliğine sahiptir. Hac ibadeti sayesinde Müslümanlar arasında, ortak bir zeminde ve evrensel düzeyde bir bütünleşme ve kaynaşma gerçekleşir. Bu kaynaşmayla İslam mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak, sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları, aralarındaki imani bağın kuvvetini ortaya koyması bakımından da oldukça önemlidir. Hac, ümmet bilincinin, kardeşlik ruhunun yeryüzüne ilanıdır."

- "İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir"

Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağına zarar verecek hiçbir şeye fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Coğrafyamızda ırk, mezhep, meşrep ve ideoloji üzerinden fitne ve tefrika çıkartılarak kardeşliğimizin zayıflatılmasına müsaade edemeyiz. Aynı inancın mensupları olarak omuz omuza saf tutan, aynı kıbleye yönelen, aynı duygularla başını secdeye koyan insanların birbirlerine karşı fitne ve tefrikanın unsuru olmalarını nasıl düşünebiliriz? İslam ümmeti, dünyanın imreneceği bir bağlılığı ortaya koyabilir, bütün sorunlarının üstesinden gelebilir. Bu da ancak bizlerin gayretleriyle gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Haccın, kardeşlik bilincine, karşılıklı samimiyet ve güven bilincine davet ettiğinin altını çizen Erbaş, "Hac, Allah'a kullukta buluşulacak tevhit inancına ve İslam kardeşliğinde buluşulacak vahdet ahlakına çağırmaktadır. Müslümanlar için daha huzurlu bir hayat ve daha güvenli bir gelecek ancak bu iki ilkeyi hakkıyla hayata hakim kılmakla mümkün olabilecektir." ifadesini kullandı.

- "İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz"

İnancı, mukaddes değer ve kavramları istismar edenlere karşı dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini aktaran Erbaş, "Dünyanın belli merkezlerinde üretilen İslam düşmanlığı faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Etnik, mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne üretilerek müminlerin bölünüp parçalanma girişimlerine karşı hep birlikte önlem almalıyız. Bunun için Müslüman ülkelerin ve toplulukların dini kurumları ve kuruluşları olarak daha yakın ilişki içinde bulunmamız gerekir." değerlendirmesini yaptı.

İslam ülkeleri hac organizasyonu temsilcilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Bayramınızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, bütün insanlık için barış, güven ve huzura vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayramlaşma programına, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Irak, Kuveyt, Rusya, İran, Yemen, Çad, Tayland, Fildişi Sahili, Cezayir ve Kazakistan'ın aralarında olduğu 40'a yakın ülke temsilcisi katıldı.

