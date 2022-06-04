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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli'de icazet merasimine katıldı:

04.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kur'an, yeryüzüne gönderilen en büyük mucize, Efendimizin en büyük mucizesi, İslam'ın ana kaynağı"

KOCAELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an, yeryüzüne gönderilen en büyük mucize, Efendimizin en büyük mucizesi, İslam'ın ana kaynağı." dedi.

Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Camisi'nde düzenlenen Hicret Kur'an Kursu İcazet Merasimi'ne katılan Erbaş, Kur'an öğrenmenin önemine değindi.

Kur'an-ı ezberleyen, Kur'an-ı öğrenen hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiğini vurgulayan Erbaş, "İşte bu muhafaza kervanına, Kur'an'ın muhafızları kervanına sizler de katıldığınız. Rabbim hayırlı eylesin, mübarek eylesin." dedi.

Erbaş, Kur'an'ın insanı bütün kötülüklerden korumak için gönderilmiş bir kitap olduğunu dile getirerek, "Sizler hayra çağırmak için Kur'an'ı ezberlediniz, Kur'an'ı hıfzettiniz. Yeryüzünde bulunduğunuz yerden başlamak üzere elinizin ulaşabildiği, sözünüzün ulaşabildiği her yerde kötülükleri ortadan kaldırmak için Kur'an'ı hıfzettiniz. İyilikleri yaymak için iyilikleri yaşamak ve yaşatmak için Kur'an-ı hıfzettiniz çünkü Kur'an karanlıkları aydınlığa, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilmişti." ifadelerini kullandı.

- "Gönlümüz istiyor ki her ailede bir hafız olsun"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hocalara da teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Kim ki Kur'an'ı hıfzeder, onu okursa Allah'ın şerefli melekleriyle beraberdir.' Şu müjdeye bakar mısınız? Son nefesinize kadar hıfzınızı muhafaza ettiğiniz müddetçe Kur'an'ın yolunda mücadele ettiğiniz, faaliyet gösterdiğiniz, hizmet ettiğiniz müddetçe, şerefli melekler sizinle beraber, kanatlarını gerip, onlar sizi muhafaza edecekler, koruyacaklar.

Allah hayırlı etsin, mübarek eylesin. Rabbimiz sayılarınızı artırsın inşallah. Sayılarınızı artırmak için gayret eden, faaliyet eden bizlerin yardımcısı olsun. Sizler gibi elinde belgesi olan, elinde icazetnamesi, hafızlık icazetnamesi olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştı, elhamdülillah. Bir o kadar da elinde icazetnamesi olmayan, her zaman o icazetname imtihanına hazır olan kardeşlerimiz var. Ama yeterli mi? Değil. Daha da artırmamız gerekiyor. Gönlümüz istiyor ki her ailede bir hafız olsun. Kur'an-ı Kerim'i güzelce öğrensin. Onun anlamını öğrensin. Onu doğru bir şekilde anlamak, yaşamak ve başkalarına anlatmak nasip olsun. Bunun için mücadele ediyoruz. Kur'an, yeryüzüne gönderilen en büyük mucize, Efendimizin en büyük mucizesi, İslam'ın ana kaynağı. Dolayısıyla bunun için gayret ediyoruz. Bu gayretimizi daha da artıracağız inşallah. Hafızlığınız hayırlı olsun, mübarek olsun."

Konuşmanın ardından Hicret Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 50 öğrenci, icazetlerini aldı.

Erbaş, daha sonra vatandaşlara öğle namazını kıldırdı.

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