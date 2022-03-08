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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Priştine Merkez Camisi inşaat alanını ziyaret etti

08.03.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Priştine Merkez Camisi inşaat alanını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova'da yapımı devam eden Priştine Merkez Camisi inşaat alanına ziyarette bulundu.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, beraberindeki heyetle birlikte Priştine Merkez Camisi ve külliyesi inşaat alanını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, çalışanlara kolaylıklar diledi.

- Erbaş'tan okul ziyareti

Daha sonra Priştine'de bulunan Uluslararası Kosova Maarif Okulunu ziyaret eden Erbaş, yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kentteki din görevlileriyle de bir araya gelen Erbaş, Kosova'da yapılan din hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş'a Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de eşlik etti.

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