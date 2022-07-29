Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak Müftülüğünü ziyaret etti, Cizre'de temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Müftülüğünü ziyaret etti, Cizre ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

Erbaş, İl Müftülüğünü ziyaretinde, Müftü Ahmet Dilek ve çalışanlarla görüştü. Başkan Erbaş, burada, göreve yeni başlayan Dilek'e cübbe giydirdi, başarılar diledi.

Daha sonra Cizre ilçesine geçen Erbaş, Nuh Nebi Camisi'ne ziyarette bulundu, Kur'an kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Erbaş, caminin bahçesindeki Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbelerinde dua etti.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yarın düzenlenecek Cudi Festivali'ne katılmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

"Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Hz. Adem'dir, dirilişin öncüsüdür. Yeniden dirilişin, insanlığın meydana gelişinin öncüsüdür. Biz bütün gençlerimize Hz. Nuh gibi dirayetli, doğruda ısrar etmeyi, her zaman dürüstlüğün peşinden koşmayı, bütün insanlığı aydınlatacak ve onun getirmiş olduğu o ilkeleri, Allah Resulü Efendimizin Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlığa ulaştırdığı bu ilkeleri bütün insanlığın, gençlerin ilkeleri olmasını her zaman teklif ediyoruz, telkin ediyoruz." ifadelerini kullanan Erbaş, bunun mücadelesini verdiklerini belirtti.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu vesileyle Şırnak'ta Cudi Dağı'nda yapacağımız Hz. Nuh'u anma merasiminde dünyaya vereceğimiz mesaj, birlik ve beraberlik mesajı olacak. Peygamberlerin yolundan gitmenin ne kadar önemli olduğu mesajını vermek olacaktır. Şırnak'ta bu merasimin gerçekleşmesine katkı sağlayan ve buralarda insanlarımızın emniyet ve güven içerisinde yaşamasına katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, İçişleri Bakanı'mız, güvenlik güçlerimiz, ordumuz, polisimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çünkü bu güzel ve mutlu anları yaşamamıza vesile oluyorlar. Bu topraklarda nice kardeşlerimiz, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, korucularımız şehit oldu. O şehitlerimize de Hz. Nuh'un makamının hemen yanında dua ediyorum. Rabbim rahmet eylesin, merhameti ile muamele eylesin."

Şırnak Valisi Osman Bilgin de Cudi Festivali'ni bu yıl daha da büyüterek devam ettirdiklerini aktararak, "Cudi demek yeniden diriliş, doğuş ve medeniyetlerin dirilişi demek. Bu akşam da inşallah festival ateşimizi yakacağız. Cudi ateşi aslında zalimlerin helak olmasını ve yok oluşunu simgeleyen bir ateş." diye konuştu.

Erbaş'a, ziyaretinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç da eşlik etti.

