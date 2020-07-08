YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Sonel’i ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Sonel’i ziyaret etti

ORDU HABERLERİ  | 08.07.2020 19:40 | Son Güncelleme

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere memleketi Ordu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere memleketi Ordu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel’i ziyaret ederek, ’hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile eşi Seher Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel tarafından Valilik Binası önünde karşılandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Munzur’un buluştuğu Tunceli’den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu’ya atandık. Tunceli Valiliği görevimiz sırasında Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ağırlamıştık. Kendisinin Ordulu olmasından dolayı da çok mutlu olduk. Şu an bu güzel ilde valilik görevimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızla ve Ordu’nun değerlerinden birisi olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte güzel insanlarımıza hizmet edeceğiz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, “Valiler Kararnamesinde Sayın Valimiz Tuncay Sonel’in ismini, Ordu’nun karşısında görünce duyduğum mutluluğumu ifade edemem. Sizi çok sevmiştim. Yaptığınız hizmetler tarihe geçti, iz bıraktınız. Hem maddi olarak, hem manevi olarak. Müftülüğümüzü sürekli teşvik etmeniz ve oradaki gençlerimizi manevi olarak nasıl daha iyi yetiştirebiliriz bunun gayreti içerisinde oldunuz. Tunceli’de bıraktığınız hizmetleri öyle inanıyorum ki, burada katlayarak devam ettireceksiniz. Çünkü, her ilin kendisine göre özellikleri, ihtiyaçları var. Orada ihtiyaçları siz tespit ettiniz ve Tunceli’de fazlasını yaptınız. Burada da bir ihtiyaç analizi mutlaka yapmışsınızdır. O ihtiyaç analizine göre Ordu’ya bulunduğunuz süre içerisinde çok büyük hizmetler yapacağınıza olan inancım tamdır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Kaçak avcıların silahları önce sergilenecek sonra satılacak

Kaymakam Doğan, köy yatırımlarını inceledi

Kaymakam Doğan, köy yatırımlarını inceledi

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Ordu Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:01
Sabah
04:57
Öğle
12:39
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:58

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Acar Eczanesi
Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
Nokta Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Akar Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Atik Eczanesi
Unye
Dokuz Eylül Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası’nda vatandaşla bir araya geldi

Vali Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası’nda vatandaşla bir araya geldi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ordu’da pandemi başarısı

Ordu’da pandemi başarısı

Ordu’da yaylalar beyaza büründü

Ordu’da yaylalar beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.