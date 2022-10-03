Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet Akademisine ilişkin paylaşım:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladıklarını bildirdi.

Erbaş, akademinin yeni eğitim dönemine başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Akademimizde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladık. Sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyor, eğitim alan personelimize muvaffakiyetler diliyorum."

