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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet Akademisine ilişkin paylaşım:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Diyanet Akademisine ilişkin paylaşım:

03.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Akademimizde 7 bin 404 personel ile yeni eğitim dönemine başladık"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisinde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladıklarını bildirdi.

Erbaş, akademinin yeni eğitim dönemine başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Akademimizde 7 bin 404 personelle yeni eğitim dönemine başladık. Sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyor, eğitim alan personelimize muvaffakiyetler diliyorum."

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